В семье сидоровых работают папа и мама. Если увеличить доход мамы на 30% то семейный доход увеличиться на 10 %. На сколько увеличится симейный доход если не меняя мамину зарплату увеличить на 30%

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В семье сидоровых работают папа и мама. Если увеличить доход мамы на 30% то семейный доход увеличиться на 10 %. На сколько увеличится симейный доход если не меняя мамину зарплату увеличить на 30%
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Папа получает х руб, а мама у руб. Если доход мамы увеличить на 30%, то она станет получать 1,3у руб. При этом доход семьи вырастет на 10% и станет 1,1*(х+у) руб. x+1,3y = 1,1*(x+y) x+1,3y = 1,1x+1,1y 0,2y=0,1x x=2y Значит, папа получает вдвое больше мамы. Весь доход x+y=2y+y=3y Если он станет получать на 30% больше, то получится 1,3x+y=2,6y+y=3,6y 3,6y/(3y)=1,2 Тогда доход семьи вырастет на 20%.
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