Фразеологизмы примеры и объеснение

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Фразеологизмы примеры и объеснение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Положить под сукно» — не давать хода делу откладывать его на неопределенное время  . Под сукном понимается шерстяная ткань, которой раньше покрывался письменный стол. .«Поднимать на щит» — то есть, оказывать честь, отзываться с похвалой о ком-либо. Как пример, победителей в старину в прямом смысле слова поднимали на щит и несли высоко, чтобы все могли их увидеть и поблагодарить. «Пиши — пропало». Так говорят о деле, которое заведомо невозможно сделать из-за отсутствия определенных условий. 
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