Фразеологизм к слову документ

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Фразеологизм к слову документ
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Гость:
Акт-фразеологизм к слову документ
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