Arseny is ...(tall)than nikita

Английский язык
Arseny is ...(tall)than nikita
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Arseny is taller than Nikita
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