Морфологический разбор слова : Желтая !!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Морфологический разбор слова : Желтая !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жёлтая - имя прил. признак, (какая?) 1) Н.ф. - (какая ?) жёлтая 2) Пост. -- 3) Непост. - ж.р., ед. ч, Им.п.
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