Понятия цинга и куриная слепота.Что вызывает эти болезни

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Куриная слепота (гемералопия) - это болезнь, вызванная, чаще всего, недостатком в организме человека витамина А. Витамин А (ретинол) содержится в структуре светочувствительного вещества сетчатки глаза человека - зрительного пурпура. Присутствие этого вещества обеспечивает адаптацию зрения к темноте. При дефиците витамина А в организме развивается болезнь, в результате которой человек не может видеть в условиях недостаточной освещённости. Эту болезнь назвали куриной слепотой. Причины заболевания куриной слепотой Причин, вызывающих заболевание человека куриной слепотой, несколько. Куриная слепота может быть врождённой, она может являться следствием других глазных болезней, малокровия или общего истощения организма. Но основной причиной заболевания человека куриной слепотой является недостаточное поступление в организм витамина А. Симптомы куриной слепоты Человек, заболевший гемералопией, очень плохо видит при слабом освещении. Если вовремя не провести лечение куриной слепоты, то возможна полная потеря зрения в темноте Источник: http://www.100vitaminov.ru/kurunslepota.php