В ин в интернете найдите сведения о самом длинном автомобиле в мире его длину Запишите в метрах а затем Переведите в километра

Физика

В ин в интернете найдите сведения о самом длинном автомобиле в мире его длину Запишите в метрах а затем Переведите в километра

Автор: Гость