В ин в интернете найдите сведения о самом длинном автомобиле в мире его длину Запишите в метрах а затем Переведите в километра

Физика
В ин в интернете найдите сведения о самом длинном автомобиле в мире его длину Запишите в метрах а затем Переведите в километра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый длинный в мире автомобиль имеет длину 30,48 метров 0.03км.
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