Эссе какой герой мифологий кажется мне отважным и почему
Литература
Эссе какой герой мифологий кажется мне отважным и почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беовульф:единственная сохранившаяся поэма «варварских» народов Европы, основной костяк которой сложился до принятия христианства Геракл: Среди многочисленных мифов о Геракле наиболее известен цикл сказаний о 12 подвигах, совершенных Гераклом, когда он находился на службе у микенского царя Эврисфея.
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