Помогите пожалуйста!!!!!НужнА Характеристика героев оперы Иван Сусанин Глинки

Музыка
Помогите пожалуйста!!!!!НужнА Характеристика героев оперы Иван Сусанин Глинки
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