Помогите пожалуйста Решите систему уравнений х^2+у=7. { 2х^2-у=5
Алгебра
Помогите пожалуйста Решите систему уравнений х^2+у=7. { 2х^2-у=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^2+y=7 + X^2-y=5 _________ 2x^2=12 x^2=6 x=√6
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