Участок прямоугольной формы,длина котрого 160м,ширина 90м,обменяли на участок равной площяди. Длина второго участка на 40 м больше длины первого участка.Найдите ширину второго участка.

Математика

Участок прямоугольной формы,длина котрого 160м,ширина 90м,обменяли на участок равной площяди. Длина второго участка на 40 м больше длины первого участка.Найдите ширину второго участка.

Автор: Гость