Участок прямоугольной формы,длина котрого 160м,ширина 90м,обменяли на участок равной площяди. Длина второго участка на 40 м больше длины первого участка.Найдите ширину второго участка.
Математика
Участок прямоугольной формы,длина котрого 160м,ширина 90м,обменяли на участок равной площяди. Длина второго участка на 40 м больше длины первого участка.Найдите ширину второго участка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:ширина второго участка 72 м
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