Помогите написать маленькое сочинение на тему повседневная жизнь Фараона Срочно!
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Помогите написать маленькое сочинение на тему повседневная жизнь Фараона Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утро фараон начанал плотного завтрака, где он слушал музыку которую специально играла для него. Года он поёт он гол на свой престол и выслушивал высказывание от жителей. В обет его относили на носилках.
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