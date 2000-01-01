Как решить задачу на изготовление грузовой машины пошло 23 детали конструктора на изготовление подъемного крана на 7 деталей больше Сколько всего деталей пошло на изготовление этих машин

Математика
Как решить задачу на изготовление грузовой машины пошло 23 детали конструктора на изготовление подъемного крана на 7 деталей больше Сколько всего деталей пошло на изготовление этих машин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 23+7=30 2) 23+30=53
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