Функции общины по истории пожалуйста

История
Функции общины по истории пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  В хозяйственных общинах обсуждались вопросы распределения земли между общинниками, о времени и порядке земледельческих работ и т.п.Содержание хлебных магазинов, продовольственный капитал, раскладка пособий, отпуск денег на жалованье выборным и наемным лицам. Всякого рода покупки вообще расход мирских  денег производился с разрешения схода. Сверх того сход обсуждал вопрос о постройке школ, читальни, библиотеки, вообще о школьных делах.2)В социальной общине основной вопрос-социальная защита своих членов. Принципы крестьянского общежития основывались на христианской морали. Помощь «сирым и убогим» выступала жизненной потребностью каждого православного. Одним из проявлений христианского милосердия русского крестьянства была опека над сиротами.  Выбор должностных лиц: старосты, десятника...  3)Фискальные функции община также осуществляла посредством сельского схода. Для коронной власти эта функция общины представлялась наиболее важной, так как позволяла производить и контролировать сбор налог и податей.

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