Функции общины по истории пожалуйста

Гость: Гость:

1) В хозяйственных общинах обсуждались вопросы распределения земли между общинниками, о времени и порядке земледельческих работ и т.п.Содержание хлебных магазинов, продовольственный капитал, раскладка пособий, отпуск денег на жалованье выборным и наемным лицам. Всякого рода покупки вообще расход мирских денег производился с разрешения схода. Сверх того сход обсуждал вопрос о постройке школ, читальни, библиотеки, вообще о школьных делах.2)В социальной общине основной вопрос-социальная защита своих членов. Принципы крестьянского общежития основывались на христианской морали. Помощь «сирым и убогим» выступала жизненной потребностью каждого православного. Одним из проявлений христианского милосердия русского крестьянства была опека над сиротами. Выбор должностных лиц: старосты, десятника... 3)Фискальные функции община также осуществляла посредством сельского схода. Для коронной власти эта функция общины представлялась наиболее важной, так как позволяла производить и контролировать сбор налог и податей.