Зделайте пожалуйста синквейн к слову щмей горыныч
Литература
Зделайте пожалуйста синквейн к слову щмей горыныч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Герой сказки 2. сильный, огромныц 3. Латает, Убивает, Разгрызет 4. Змей Горыныч спасет мир 5. Змея
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