Решите 4,8 : (0,05x : 0,1) + 3,56 = 3,72
Математика
Решите 4,8 : (0,05x : 0,1) + 3,56 = 3,72
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Будет x=40 это будет ответ
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