Кто такие: вельможи, писцы, налоги, орошение полей, каналы, шадуфы, амулеты, горшечники, ткачи, кожевники, столяры, кораблестроители?

История
Кто такие: вельможи, писцы, налоги, орошение полей, каналы, шадуфы, амулеты, горшечники, ткачи, кожевники, столяры, кораблестроители?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вельможи это советники фараона, писцы он записавает налоги кто что сдал и приказы фараона, налоги это то что люди должны были давать фараону, орошение полей- это посев полей, амулеты- украшение которое защищает, горшечники это те кто лепил горшки и посуду, ткачи- кто делал одежду, кожевники - извини но не помню  , столяры - извини тоже не помню, кораблестроители те кто строил корабли
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