Кто такие: вельможи, писцы, налоги, орошение полей, каналы, шадуфы, амулеты, горшечники, ткачи, кожевники, столяры, кораблестроители?

Гость: Гость:

вельможи это советники фараона, писцы он записавает налоги кто что сдал и приказы фараона, налоги это то что люди должны были давать фараону, орошение полей- это посев полей, амулеты- украшение которое защищает, горшечники это те кто лепил горшки и посуду, ткачи- кто делал одежду, кожевники - извини но не помню , столяры - извини тоже не помню, кораблестроители те кто строил корабли