Какое слово зашифровано: НЛОДОСВОО

Русский язык
Какое слово зашифровано: НЛОДОСВОО
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Носоводство? Вроде. Так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Решите пример 644:56= 12 баллов дам
Ответить
История
Кто такие: вельможи, писцы, налоги, орошение полей, каналы, шадуфы, амулеты, горшечники, ткачи, кожевники, столяры, кораблестроители?
Ответить
История
Как вы думаете, почему царем был избран михаил романов?
Ответить
Физика
Стрелок слышит звук удара пули о мишень через 1 с после выстрела. На каком расстоянии от него находится мишень? Скорость полета пули 500 м/с скор...
Ответить
Математика
Номер 60 плиз прошу срочно
Ответить