Какое слово зашифровано: НЛОДОСВОО
Русский язык
Какое слово зашифровано: НЛОДОСВОО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Носоводство? Вроде. Так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
История
Кто такие: вельможи, писцы, налоги, орошение полей, каналы, шадуфы, амулеты, горшечники, ткачи, кожевники, столяры, кораблестроители?
Физика
Стрелок слышит звук удара пули о мишень через 1 с после выстрела. На каком расстоянии от него находится мишень? Скорость полета пули 500 м/с скор...
Математика