Стороны треугольника равны 12см.,16см.,20см.,Найдите стороны треугольника ,вершинами которого являются середины сторон данного треугольника. помогите пожалуйста!

Геометрия
Стороны треугольника равны 12см.,16см.,20см.,Найдите стороны треугольника ,вершинами которого являются середины сторон данного треугольника. помогите пожалуйста!
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