Составь 2-4 предложения со словами сходными по звучанию но разными по значению
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Составь 2-4 предложения со словами сходными по звучанию но разными по значению
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В огороде растет лук Воин стрелял из лука Я вышел на красивый луг Я нашел большой гриб Мой друг заболел гриппом
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