Составь и запиши из данных слов предложения с однородными членами:Хвост,волне,а,о??тавляет,рыбка,ныряет,стальная,и.(иголка с ниткой)

Русский язык

Составь и запиши из данных слов предложения с однородными членами:Хвост,волне,а,о??тавляет,рыбка,ныряет,стальная,и.(иголка с ниткой)

Автор: Гость