Составь и запиши из данных слов предложения с однородными членами:Хвост,волне,а,о??тавляет,рыбка,ныряет,стальная,и.(иголка с ниткой)
Русский язык
Составь и запиши из данных слов предложения с однородными членами:Хвост,волне,а,о??тавляет,рыбка,ныряет,стальная,и.(иголка с ниткой)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стальная рыбка ныряет, а хвост волне оставляет
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