О родстве всех растений товорит то что они
Биология
О родстве всех растений товорит то что они
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они все обладают способностью к фотосинтезу, как одноклеточные, так и многоклеточные.
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