Перевод каких из этих русских слов будет начинаться в белорусском языке с буквы с
Русский язык
Перевод каких из этих русских слов будет начинаться в белорусском языке с буквы с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: смеялась т.к. другие слова начинаются на букву з......... змянялася, смяялася, змірылася, змякчаўся, змешвалася
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