Помогите мне какой группе относится рыба налим?

Окружающий мир
Помогите мне какой группе относится рыба налим?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отряд трескообразных семейство тресковые пресноводная 
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