Определите вид химической связи для следующих веществ O2,N2,NaCi,H2O,BaCi2,CO2,N2 8класс
Химия
Определите вид химической связи для следующих веществ O2,N2,NaCi,H2O,BaCi2,CO2,N2 8класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
O2 - ковалентная неполярная N2 - ковалентная неполярная NaCl - ионная H2O - ковалентная полярная BaCl2 - ионная CO2 - ковалентная полярная N2 (еще раз?) - ковалентная неполярная
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