Из одного города другой между которыми 320км пути одновременно навстречу друг другу выехали две машины .Скорость их одинакова и равна 75км/ч .сколько километров пути будет между ними через 3 ч?

Математика

Из одного города другой между которыми 320км пути одновременно навстречу друг другу выехали две машины .Скорость их одинакова и равна 75км/ч .сколько километров пути будет между ними через 3 ч?

Автор: Гость