Из одного города другой между которыми 320км пути одновременно навстречу друг другу выехали две машины .Скорость их одинакова и равна 75км/ч .сколько километров пути будет между ними через 3 ч?
Математика
Из одного города другой между которыми 320км пути одновременно навстречу друг другу выехали две машины .Скорость их одинакова и равна 75км/ч .сколько километров пути будет между ними через 3 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320-75×3=125(км) 1)75×3=225(км)-проедут 1 и 2 поезд за 3 часа. 2)350-225=125(км) Ответ:125 км будет между ними через 3 часа.
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