Составь и запиши предложение со словом молния в прямом значение
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Составь и запиши предложение со словом молния в прямом значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молния свернула в небе.
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