Составь и запиши три случая деления с остатком,в каждом из которых делитель равен числу -7, а остаток-числу 5
Математика
Составь и запиши три случая деления с остатком,в каждом из которых делитель равен числу -7, а остаток-числу 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19/7=2(ост.5) 40/7=5 (ост.5) 12/7=1 (ост.5)
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