Составь из данных слов пять предложений.российское, плыло, судно, в открытом, море вдруг, заметили, маленькое, моряки, судёнышко его, трепали, крутые, беспощадные, волны у него, двигатель, отказал моряки, спасли, рыбаков .Озагл...
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Составь из данных слов пять предложений.российское, плыло, судно, в открытом, море вдруг, заметили, маленькое, моряки, судёнышко его, трепали, крутые, беспощадные, волны у него, двигатель, отказал моряки, спасли, рыбаков .Озаглавь текст.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Текст Российское суденышко. Российское суденышко плыло в открытом море. На борту были рыбаки. Моряки вдруг заметили маленькое судно. Суденышко трепали беспощадные волны. Моряки спасли рыбаков.
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