Составь из данных слов пять предложений.российское, плыло, судно, в открытом, море вдруг, заметили, маленькое, моряки, судёнышко его, трепали, крутые, беспощадные, волны у него, двигатель, отказал моряки, спасли, рыбаков .Озагл...

Русский язык

Составь из данных слов пять предложений.российское, плыло, судно, в открытом, море вдруг, заметили, маленькое, моряки, судёнышко его, трепали, крутые, беспощадные, волны у него, двигатель, отказал моряки, спасли, рыбаков .Озаглавь текст.

Автор: Гость