Составь из данных словосочетаний предложения,а из предложений-текст.Озаглавь его.Подчеркни определения.Укажи какой частью речи они выражены. Трусливое животное,длинные уши,короткий хвост,серая шубка,прыгает от куста к кусту,спи...
Русский язык
Составь из данных словосочетаний предложения,а из предложений-текст.Озаглавь его.Подчеркни определения.Укажи какой частью речи они выражены. Трусливое животное,длинные уши,короткий хвост,серая шубка,прыгает от куста к кусту,спит в ямке,боится лисы,убегает от волка,ест морковку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угадай животное. _Трусливое_(прил) животное с _длинными_(прил) ушами, _коротким_(прил) хвостом, _серой_(прил) шубкой прыгает от куста к кусту, спит в яме, боится лисы, убегает от волка, ест морковку. _-подчеркнула тип))
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