Составь из данных словосочетаний предложения,а из предложений-текст.Озаглавь его.Подчеркни определения.Укажи какой частью речи они выражены. Трусливое животное,длинные уши,короткий хвост,серая шубка,прыгает от куста к кусту,спи...

Русский язык

Составь из данных словосочетаний предложения,а из предложений-текст.Озаглавь его.Подчеркни определения.Укажи какой частью речи они выражены. Трусливое животное,длинные уши,короткий хвост,серая шубка,прыгает от куста к кусту,спит в ямке,боится лисы,убегает от волка,ест морковку.

Автор: Гость