Составь из слова виноград новое слово, которое обозначает:существительное,которое употребляется только во множественном числе.

Русский язык
Составь из слова виноград новое слово, которое обозначает:существительное,которое употребляется только во множественном числе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дровни ( Крестьянские сани. У Пушкина  крестьянин на дровнях обновляет путь  по первому снегу) Дроги ( Удлинненная повозка без кузова). и всем нам знакомые дрова. 
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