Составь по схеме задачу и реши её
Математика
Составь по схеме задачу и реши её
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Машина едет со скоростью 60 км/ч. , а грузовик со скоростью 63 км/ч.
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