Составь словарный диктант из 10 слов с описаниями сочетаниями звуков Запиши снача??а те которые поддаются проверке а потом непроверяемые буквы на месте этих сочетаний подчеркивает отвечай и другие орфограммы
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Составь словарный диктант из 10 слов с описаниями сочетаниями звуков Запиши снача??а те которые поддаются проверке а потом непроверяемые буквы на месте этих сочетаний подчеркивает отвечай и другие орфограммы
Ответ(ы):
Гость:
Хрустнул, хруст честный-честь сердце-сердечко Местный – место, Чудесный – чудеса, радостный – радость, интересный – интерес, грустный – грустит. вкусный – вкусить. Известие- весть- вестник. непроверяемые: Автобус, вокзал, двадцать, завтра, завтрак, здесь, здравствуйте, легко, лестница, нарочно, пожалуйста, праздник, трамвай, футбол, шестнадцать, чувство, искусство, искусный.
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