Составь словарный диктант из 10 слов с описаниями сочетаниями звуков Запиши снача??а те которые поддаются проверке а потом непроверяемые буквы на месте этих сочетаний подчеркивает отвечай и другие орфограммы

Русский язык

Составь словарный диктант из 10 слов с описаниями сочетаниями звуков Запиши снача??а те которые поддаются проверке а потом непроверяемые буквы на месте этих сочетаний подчеркивает отвечай и другие орфограммы

Автор: Гость