Составь три предложения с любыми словосочетаниями. умчаться вскачь, забыть напр??чь, ударить наотмашь, выйти замуж, упасть навзничь, уйти прочь, отворить настежь, ждать невтерпеж, становится невмочь, уж вечерело.
Русский язык
Составь три предложения с любыми словосочетаниями. умчаться вскачь, забыть напр??чь, ударить наотмашь, выйти замуж, упасть навзничь, уйти прочь, отворить настежь, ждать невтерпеж, становится невмочь, уж вечерело.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне сказали уйти прочь.Становится невмочь ждать.Ох уж вечерело на дворе.
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