Составь три предложения с любыми словосочетаниями. умчаться вскачь, забыть напр??чь, ударить наотмашь, выйти замуж, упасть навзничь, уйти прочь, отворить настежь, ждать невтерпеж, становится невмочь, уж вечерело.

Русский язык

Составь три предложения с любыми словосочетаниями. умчаться вскачь, забыть напр??чь, ударить наотмашь, выйти замуж, упасть навзничь, уйти прочь, отворить настежь, ждать невтерпеж, становится невмочь, уж вечерело.

Автор: Гость