Составь три цепи питания,одна из которых характерна для тайги,вторая -для смешанн??х лесов ,а третья -для широколиственных лесов

Окружающий мир
Составь три цепи питания,одна из которых характерна для тайги,вторая -для смешанн??х лесов ,а третья -для широколиственных лесов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для тайги 1. листовой опад - дождевой червь - землеройка - сова - лисица; 2. Кедровые орешки - белка - россомаха. 3. растительный перегной - почвенные бактерии - простейшие - грибы- - черви. для смешанных лесов 1. береза-заяц-волк-бактерии гниения 2. древесина дерева-личинки-дятел-бактерии гниения для широколиственных лесов 1. насекомое-рептилия-тушканчик (харек) -рысь (медведь) берешь то что там водится или растет и пишешь
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