Составь устно задачу по схематическому рисунку и реши её.

Математика
Составь устно задачу по схематическому рисунку и реши её.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В магазин привезли в понедельник 23 кг яблок а во вторник 50 сколько привезли в среду яблок? решил сама
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь гостиная 16 метров а длина 4 метра найти периметр гостиной
Ответить
Математика
помогите решить задачу? Зеленой краски 8 кг по 22 рубля, а белой краски ? кг по 25 руб 30 копеек.Всего отдали денег 251 рубль 90 копеек
Ответить
Математика
Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. За 22 пачки печенья заплатили 480 рублей Сколько стоят 11 таких пачек? Сколько стоят 55 таких пачек?
Ответить
Математика
НОК и НОД 2835 и 7425
Ответить
Математика
В каком из треугольников нарушена закономерность записи чисел 4 8 10 16 как сделать
Ответить