Составь устно задачу по схематическому рисунку и реши её.
Математика
Составь устно задачу по схематическому рисунку и реши её.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В магазин привезли в понедельник 23 кг яблок а во вторник 50 сколько привезли в среду яблок? решил сама
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