Составь задачу по таблице и реши ее

Гость: Гость:

В комнате была одна полка и один шкаф на полке было 16 стихов 19 сказок и 27 рассказов тем времени когда на шкафу было 21 стих 39 сказок и 57 рассказов. Сколько всего книг было на полке и шкафу. решение:21+16=37 (стихов.)-всего сего на полке и шкафу 19+39=58 расссказав на полке и шкафу 27+57=84 рассказ.-на полке и на шкаф всего 37+58+84=179( кн.)-всего ответ:179 книг на полке и шкафу прости если что-то не ток с запятыми помогла как могла