Составате уравнение сейчас отцу 34года,а сыну11 лет. через сколько лет возраст отца будет в 2 раза больше возраста сына

Математика

Составате уравнение сейчас отцу 34года,а сыну11 лет. через сколько лет возраст отца будет в 2 раза больше возраста сына

Автор: Гость