Составате уравнение сейчас отцу 34года,а сыну11 лет. через сколько лет возраст отца будет в 2 раза больше возраста сына
Математика
Составате уравнение сейчас отцу 34года,а сыну11 лет. через сколько лет возраст отца будет в 2 раза больше возраста сына
Ответ(ы):
Гость:
Х:х=2(раза) вот и все
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