В чём вы видете главный итог деятельности патриарха Филарета на посту главы церкви????? СРОЧНО НАПИШИТЕ ПРОШУ ОЧЕНЬ НАДА:(
История
В чём вы видете главный итог деятельности патриарха Филарета на посту главы церкви????? СРОЧНО НАПИШИТЕ ПРОШУ ОЧЕНЬ НАДА:(
Ответ(ы):
Гость:
Церковь скопила в течение столетий немалые богатства - земли, деньги и прочие ценности. На них зарились и государственная казна, и дворяне. Церковь опираясь на свои экономическую силу и духовный авторитет, пыталась оказывать влияние на государственные дела. Россия в своей истории знает трагедию безвластия и смуты. Это страшное время в которое происходит перелом исторического развития государства, происходит смущение сердец и умов его жителей. Лишаясь власти, или попадая под власть предательскую или богоотступническую, страна погружается во всеобщую разобщенность и разлад. В такие сложные и переломные для государства события когда разваливается институт государственной власти, церковь принимает на себя руководство вверенным ей Богом народом. Она становится для него национальным символом, непререкаемым авторитетом следуя за которым возможно исправление тяжелой ситуации преодоление хаоса и смуты.
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