Составить 2-3 предложения по каждому стилю речи

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1. Наиболее важными хозяйственно-биологическими признаками сортов являются: стойкость к условиям произрастания, долговечность, транспортабельность и длительность хранения.2. Глицерин – это органическое соединение, трехатомный спирт алимфатического ряда, сиропообразная бесцветная жидкость, которую получают омылением жиров или синтетическим способом.