Пожалуйста решите уравнение 16х+28+50-20х-20=15х+20
Алгебра
Пожалуйста решите уравнение 16х+28+50-20х-20=15х+20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4х+58=15х+20 58-20=15х+4х 19х=38 х=2
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