Помогодите решить уровнения номер 4
Математика
Помогодите решить уровнения номер 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. раскрываем скобки, х-300+800=1400. х+500=1400, переносим 500 в правую часть. х=1400-500, х=900. 2. раскрываем скобки, так как перед скобкой минус, то знаки меняем на противоположные. 6400-1700-у=2500. 4700-у=2500. у=2200. 3. раскрываем скобки, w+7250-3250=20870. w=16870. 4. раскрываем скобки 25620+13200-z=30000. 38820-z=30000. -z=30000-38820. -z=-8820. z=8820
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