Существует 6 высочайших вершин мира которые называют восьмитысячниками их высота более 8000метров,одна из них Чогори.ее высотана 611м больше 8000назови высоту чогори.

Математика

Существует 6 высочайших вершин мира которые называют восьмитысячниками их высота более 8000метров,одна из них Чогори.ее высотана 611м больше 8000назови высоту чогори.

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