Существует 6 высочайших вершин мира которые называют восьмитысячниками их высота более 8000метров,одна из них Чогори.ее высотана 611м больше 8000назови высоту чогори.

Математика
Существует 6 высочайших вершин мира которые называют восьмитысячниками их высота более 8000метров,одна из них Чогори.ее высотана 611м больше 8000назови высоту чогори.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8000+611 = 8611 (м) - высота Чогори.
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