Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 52 с , второй - за 46 с , а третий - на n с быстрее, чем второй. Сколько времени затратил мотогонщик на прохождении этих трёх путей? Найдите значение полученного выражения, если n...

Математика
Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 52 с , второй - за 46 с , а третий - на n с быстрее, чем второй. Сколько времени затратил мотогонщик на прохождении этих трёх путей? Найдите значение полученного выражения, если n=7, 11 16
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52+46+(46+7)=98+53=151 98+(46+11)=155 98+(46+16)=98+62=160
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Найдите центростремительное ускорение точек колеса автомобиля, соприкосающихся с дорогой, если автомобиль движется со скоростью 72км/ч и при этом ч...
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите 402
Ответить
География
СРАВНИЕ ТЕЧЕНИЕ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА И ТИХОГО ОКЕАНА
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста 3×(28a+b)+73a-5y
Ответить
Музыка
Составте кросворд из всех поданых слов: Щедрык,фольклор,масленица,веснянка,подол??ночка,семик,борода,воевода,марена,купало,колядка,ярило. люди по...
Ответить