Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 52 с , второй - за 46 с , а третий - на n с быстрее, чем второй. Сколько времени затратил мотогонщик на прохождении этих трёх путей? Найдите значение полученного выражения, если n...

Математика

Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 52 с , второй - за 46 с , а третий - на n с быстрее, чем второй. Сколько времени затратил мотогонщик на прохождении этих трёх путей? Найдите значение полученного выражения, если n=7, 11 16

Автор: Гость