Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 52 с , второй - за 46 с , а третий - на n с быстрее, чем второй. Сколько времени затратил мотогонщик на прохождении этих трёх путей? Найдите значение полученного выражения, если n...
Математика
Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 52 с , второй - за 46 с , а третий - на n с быстрее, чем второй. Сколько времени затратил мотогонщик на прохождении этих трёх путей? Найдите значение полученного выражения, если n=7, 11 16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52+46+(46+7)=98+53=151 98+(46+11)=155 98+(46+16)=98+62=160
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