Помогите пожалуйста 3×(28a+b)+73a-5y
Математика
Помогите пожалуйста 3×(28a+b)+73a-5y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3×(28a+b)+73a-5y=84a+3b+73a-5y=157a+3b-5y
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