Учиться с грехом пополам::сданными фрезалагизмами составьте 4-5предложений замените их синонимичными словами
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Учиться с грехом пополам::сданными фрезалагизмами составьте 4-5предложений замените их синонимичными словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вася учился с грехом пополам. (кое-как) Строители закончили ремонтные работы с грехом пополам: ведь батареи протекали, а обои местами взялись пузырями. (некачественно) Ребятки собирали урожай деда с грехом пополам: там яблоки на ветках остались, тут - груши валялись в высокой траве. (невнимательно) Ира завершила дистанцию с грехом пополам, ведь коллеги по команде давно уже начали другую эстафету. (без особого усердия, безуспешно).
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