Учиться с грехом пополам::сданными фрезалагизмами составьте 4-5предложений замените их синонимичными словами

Гость: Гость:

Вася учился с грехом пополам. (кое-как) Строители закончили ремонтные работы с грехом пополам: ведь батареи протекали, а обои местами взялись пузырями. (некачественно) Ребятки собирали урожай деда с грехом пополам: там яблоки на ветках остались, тут - груши валялись в высокой траве. (невнимательно) Ира завершила дистанцию с грехом пополам, ведь коллеги по команде давно уже начали другую эстафету. (без особого усердия, безуспешно).