Укажите местное время на 30 в. д.,если на нулевом меридиане полдень

Биология
Укажите местное время на 30 в. д.,если на нулевом меридиане полдень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 градусе - 4 минуты, то есть в 60 градусах будет 60*4=240 градусов.240/60=4 часа.получается, что время на меридиане 60 градусов в.д. 4 часа утра

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