Упражнения 2 . догадайся , формы какого слова даны в каждой группе

Русский язык
Упражнения 2 . догадайся , формы какого слова даны в каждой группе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берёзовый, грибной, лесной
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