Помогите нужно сделать срочно!(8 класс)

Гость: Гость:

-3x>16.8 x<-5.6 45x+6<87 45x<87-6 45x<81 x<1.8 -5+3.4х меньше или равно -12,4х-25 3.4х+12.4х меньше или равно -25+5 15.8х меньше или равно -20 х меньше или равно -1,3 -7х-2<-4х-11 -7х+4х<-11+2 -3х<-9 х>3 2(х-33)>78 2х-66>78 2х>78+68 2х>146 х>72 -2.8 больше или равно (9.6-2х)*3/4 -2.8 больше и равно 9.6*4/3 - 2х*4/3 -2.8 больше или равно 12.8 - 8х/3 8х/3 больше и равно 12.8+2.8 8х/3 больше или равно 15.6 8х больше или равно 15.6*3 8х больше или равно 46.8 х больше или равно 5.85