Запишите в виде десятичных дробей: 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, 1/125, 4/125, 11/125, 1/200, 3/200, 21/100 с решением
Математика
Запишите в виде десятичных дробей: 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, 1/125, 4/125, 11/125, 1/200, 3/200, 21/100 с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/8=125/8*125=125/1000=0,125 3/8=125*3/8*125=375/1000=0,375 5/8=125*5/8*125=625/1000=0,625 7/8=125*7/8*125=875/1000=0,875 1/125=1*8/125*8=8/1000=0,008 4/125=4*8/125*8=32/1000=0,032 11/125=11*8/125*8=88/1000=0,088 1/200=1*5/5*200=5/1000=0,005 3/200=3*5/5*200=15/1000=0,015 21/100=21*10/100*10=210/1000=0,21
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